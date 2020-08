La Protezione Civile ha diffuso il bollettino con il consueto aggiornamento sulla diffusione del coronavirus in Italia.



In Italia 259.345 persone hanno contratto il coronavirus, +1.210 rispetto a ieri. Di queste 35.437 sono decedute, +7 nelle ultime 24 ore, e 205.470 sono guarite, +267 nelle ultime 24 ore. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 18.438, +935 rispetto a ieri. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 67.371, minore rispetto ai 77.674 di ieri.



I pazienti ricoverati con sintomi sono 971, +47 rispetto a ieri, di cui 69 in terapia intensiva, +5 rispetto a ieri.