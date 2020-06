La Protezione Civile ha fornito il quotidiano aggiornamento sulla diffusione del coronavirus in Italia con il seguente bollettino.



In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 234.801 persone hanno contratto il virus, con un aumento di 270 unità rispetto a ieri. Sono 33.846 i decessi totali, 72 nelle ultime 24 ore e 163.781 le persone guarite,1.297, nelle ultime 24 ore. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 35.877, -1.099, -3%. I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.002, di cui 293 in terapia intensiva.