Negli ultimi mesi il Coronavirus ha cambiato la vita di tutta la popolazione italiana. Abitudini, priorità, difficoltà, tutto è cambiato. Adesso pian piano il Paese sta risalendo, anche se c'è da stare sempre molto attenti.



Ogni giorno Calciomercato.com vi tiene aggiornati con i nuovi dati che riguardano il contagio del Covid-19. Ecco, dunque, il bollettino delle ultime 24 ore in Campania:



TEST EFFETTUATI OGGI: 3.344

TEST POSITIVI: 4

TEST NEGATIVI: 3.340



TOTALE TEST POSITIVI: 4.777

TOTALE TEST EFFETTUATI: 189.068



Nella giornata di oggi, quindi, si è registrato il numero record al ribasso di positivi in Campania. Solo quattro nuovi positivi, anche se non sono stati effettuati tantissimi tamponi rispetto ai giorni precedenti