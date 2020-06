La Protezione Civile rende noto il bollettino nazionale sull'emergenza coronavirus: nessuna vittima in 11 Regioni (Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto-Adige, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata) e in più, per un ricalcolo, la Provincia di Trento ha eliminato 61 decessi dai conteggi precedenti. Zero contagi in cinque Regioni: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Basilicata e la Provincia di Trento.





• Attualmente positivi: 18.655 (-918)

• Deceduti: 34.644 (+31, +0,1%)

• Dimessi/Guariti: 186.111 (+1.526, +0,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 107 (-8, -7%)

• Tamponi: 5.107.093 (+53.266)



Totale casi: 239.410 (+190)