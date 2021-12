Sono 20.677 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 12.712). Sale così ad almeno 5.258.886 il numero di persone che in Italia hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. I decessi odierni sono 120 (ieri sono stati 98), per un totale di 135.049 vittime da febbraio 2020.



Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.826.443 e 13.980 quelle guarite oggi (ieri 6.726). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 297.394, pari a +6.637 rispetto a ieri (+5.880 il giorno prima).



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 776.563, ovvero 463.027 in più rispetto a ieri quando erano stati 313.536. Mentre il tasso di positività è 2,7%, ieri era 4%.