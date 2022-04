Sono 83.643 i nuovi casi di Covid in Italia. Sale così ad almeno 15.404.809 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 in Italia dall’inizio della pandemia. I decessi odierni sono 169 (ieri 115), per un totale di 161.032 vittime da febbraio 2020.



Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 14.015.032 e 87.904 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.228.745, pari a -4.017 rispetto a ieri (-13.794 il giorno prima)