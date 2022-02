Sono 60.029 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 24.408). Sale così ad almeno 12.494.459 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 322 (ieri 201), per un totale di 153.190 vittime da febbraio 2020.



I tamponi processati sono 603.639, quasi triplicati rispetto ai 231.766 di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 10,5% al 9,9%, per la prima volta sotto il 10% quest’anno (l’ultima volta era il 29 dicembre quando era al 9,5%).