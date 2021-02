Sono 15.479 i nuovi casi di coronavirus in Italia dall'inizio della pandemia (ieri erano +13.762). Sale così a 2.780.882 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 nel nostro Paese (compresi guariti e morti). I morti odierni sono 348 (ieri erano +347), per un totale di 95.235 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.303.199: 17.175 quelle guarite oggi (ieri +17.771). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 382.448, pari a -2.053 rispetto a ieri (-4.363 il giorno prima).



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 297.128, ovvero 8.670 in più rispetto a ieri quando erano stati 288.458. Il tasso di positività è 5,2% (l’approssimazione di 5,20%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 5 sono risultati positivi; ieri era 4,8%.



Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, con il rapporto di casi/test che sale al 5,2% dal 4,8% del giorno prima.