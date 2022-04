Sono 24.878 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 56.263 di ieri. Lunedì scorso erano stati 18.380. I tamponi processati sono 138.803 (ieri 326.211) per cui il tasso di positività sale dal 17,2 al 17,9%. I morti di oggi sono 93 (ieri 79) per un totale di 162.781 dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.