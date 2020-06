Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile registrate solo 24 vittime in Italia, dato più basso dal 2 marzo. Sono 224 i nuovi contagi. 16 regioni senza decessi: morti solamente in Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Eseguiti 40.545 tamponi. ​13843 persone attualmente malate in Lombardia: 53 in terapia intensiva (-1), 1260 ricoverati con sintomi (-141), 12530 in isolamento domiciliare (+74). I decessi totali sono 16570 (+13), i guariti 62555 (+183). Oggi sono state testate 4817 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (128) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 2,66%