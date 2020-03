Il sindaco di Milano Giuseppe Sala su Facebook annuncia nuovi provvedimenti per l'emergenza coronavirus: "Le nuove regole vanno rispettate con grande attenzione. Io ho firmato un'ordinanza che incide sulle rette scolastiche, sul pagamento dei tributi, sulla chiusura dei mercati comunali all'aperto, sull'apertura di area b e area c. Se servirà altro lo faremo a partire da oggi, quando firmerò un'ordinanza per rendere liberi i parcheggi di superficie sia per le strisce gialle che per le strisce blu".