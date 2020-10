Aumento vertiginoso dei contagi in Lombardia e a Milano: 4.126 e 1.858 positivi al Covid in un giorno. 36.416 i tamponi effettuati. Come riferisce Corriere.it, sono più che raddoppiati i contagi da Sars-Cov-2 in Lombardia e quasi raddoppiati nella provincia di Milano: i nuovi positivi comunicati nelle ultime 24 ore sono 4.126 e 1.858. 36.416 i tamponi eseguiti in Lombardia: ieri erano stati 21.726.



Ricordiamo che giovedì entrerà in vigore in tutta la Regione il coprifuoco previsto dalla nuova ordinanza valida fino al 13 novembre 2020: dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si potrà spostare solo per "comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute". Ed è in ogni caso permesso il rientro a casa. Sarà necessaria una autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull’emergenza Coronavirus: da 400 a 3 mila euro.



Intanto, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che "le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo riaprono nei prossimi giorni e garantiranno al sistema lombardo i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive, che saranno gradualmente occupati".