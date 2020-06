I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato questa mattina la soglia degli 8,5 milioni: è quanto emerge dal conteggio della Johns Hopkins University. Le statistiche dell'università americana indicano ora un bilancio di 8.500.398 contagi globali, inclusi 454.215 decessi. Finora 4.169.082 persone sono guarite. I primi tre Paesi per numero di casi (Usa, Brasile e Russia) rappresentano il 44% del totale.



UN MILIONE DI CASI IN BRASILE - In Brasile sono stati registrati 1.238 nuovi morti nelle ultime 24 ore, portando a 47.748 il totale dei decessi: 978.142 il totale delle persone contagiate. Queste le parole di Bart Janssens, coordinatore dell'emergenza di Medici senza frontiere in Brasile: "I quattro ospedali principali di Manaus, la capitale dello Stato, sono pieni e gli operatori sanitari si occupano di pazienti estremamente malati che spesso arrivano troppo tardi o si trovano troppo lontano per essere salvati. Un'alta percentuale di pazienti che entrano in terapia intensiva muore e un gran numero di medici si ammala. E' un incubo fuori controllo".