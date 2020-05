L'arrivo del Coronavirus in Italia ha cambiato inevitabilmente le vite di tutti i cittadini. Fortunatamente la situazione sembra migliorare e controllare l'andamento dei contagi giorno per giorno è diventata consuetudine.



Ecco arrivare i dati aggiornati delle ultime 24 ore in Campania:



TEST EFFETTUATI: 4717

POSITIVI: 14

NEGATIVI: 4703



TOTALE POSITIVI: 4668

TEST TOTALI: 136.261