Il calcio in Germania potrebbe vedere il ritorno del pubblico solo dopo la fine dell'anno. Come riporta la Bild, emergerebbe questo quadro dalla bozza che la cancelliera Angela Merkel ha presentato questa mattina ai rappresentanti politici dei Lander durante una videoconferenza: la decisione riguarderebbe tutti gli sport e gli eventi con pubblico in generale.



Dopo una riunione durata 5 ore, il premier bavarese Markus Soeder ha dichiarato: "Il coronavirus è di nuovo in piena azione in Germania, quindi dobbiamo ragionare su questa situazione. Non è sensato autorizzare l'ingresso dei tifosi negli stadi già da settembre, sarebbe un segnale sbagliato in presenza di un numero crescente di infezioni".

La cancelliera Angela Merkel e i premier di stato hanno concordato che un gruppo di lavoro esaminerà come i tifosi potrebbero tornare agli eventi sportivi nei prossimi due mesi, così le partite di calcio in Bundesliga si svolgeranno ancora a porte chiuse almeno fino alla fine del mese di ottobre.