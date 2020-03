Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è stato denunciato dalle autorità serbe perché ieri ha violato il protocollo di quarantena delle Merengues, volando a Belgrado, tornando così a casa. Queste le parole del numero 19 del club spagnolo riportate da Marca: “A Madrid il mio test Codi-19 è stato negativo, così ho deciso di viaggiare in Serbia, per aiutare e sostenere la nostra gente, oltre a essere vicino alla mia famiglia, con il permesso del mio club. Mi dispiace che non mi abbiano dato istruzioni specifiche su come mi sarei dovuto comportare durante il mio isolamento. In Spagna è permesso fare shopping, acquistare prodotti in farmacia, mentre qui no. Chiedo scusa a tutti se ho danneggiato o messo in pericolo qualcuno”.