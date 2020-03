Mauri polemico con la gestione dell'emergenza Coronavirus a livello calcistico. L'ex capitano della Lazio non ci sta, attacca duramente il sistema calcio, reo di aver sottovalutato fino all'ultimo il problema: "Si era già capito che nelle scorse settimane avevano fatto un bel casino con decisioni diverse. Sapevamo che sarebbe stato molto difficile uscirne. Ora ci ha pensato il Governo: porte chiuse per evitare il diffondersi del virus. Se avessero giocato l'ultima giornata a porte chiuse il problema non sarebbe esploso. Le esigenze di alcuni hanno creato danno a tutti. Ma poi che senso ha il controllo sui tesserati? L'incubazione dura 14 giorni e il calciatore, tolte le ore di allenamento, vive la città come tutti gli altri: basterebbe un calciatore per mettere in quarentana tutti".