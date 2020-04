Le varie federazioni calcistiche europee si stanno attrezzando per la ripresa delle competizioni. Sembra, dunque, che il campionato possa ripartire anche da noi, ma a determinate condizioni. Non solo “a porte chiuse” senza pubblico, bensì con una serie di cautele che prevedano, per staff e calciatori, una sorta di “clausura differita”.Insomma, le società dovranno organizzarsi e attrezzarsi, per garantire condizioni di sicurezza sanitaria e di efficienza atletica allo stesso tempo.