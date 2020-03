Abbiamo provato a dare una risposta, ragionando su quello che sta succedendo in questi giorni di piena emergenza. Sono ore in cui vediamo stadi di tutto il mondo - come chiese sconsacrate - cambiare la loro destinazione d’uso.. Sempre e comunque, gli stadi rappresentano un pezzo fondamentale nel paesaggio sentimentale dei tifosi di tutto il mondo. Negli stadi dove fino a poche settimane fa - e sembra una vita - si giocava a pallone; oggi lavorano gli assistenti sanitari stanno lavorando per costruire tende per ospedali da campo.Abbiamo visto tutti i questi anni stadi abbattuti perché vecchi, poco funzionali e poco moderni; molti di noi ci hanno lasciato spesso un pezzo di cuore, sempre un ricordo. Qualche stadio si è rifatto il look, altri sopravvivono insieme alla loro leggenda. Dove c’eraora c’è un complesso residenziale, il «» di Brasilia è diventato un deposito di autobus, aldi Ancona ci giocano a rugby. Non si sa mai cosa può diventare uno stadio, quando smette di svolgere la sua funzione primaria: ovvero ospitare lo sport e dentro lo sport accogliere l’uomo nella sua migliore espressione fisica. Negli stadi sono successe cose orribili.: nell’di Santiago - negli anni ’70 - il regime di Pinochet torturò migliaia di persone. Ma anche cose belle.: chi riuscì ad arrivare lì, salvò la propria vita., luogo iconico nella storia della nazionale.. In un momento in cui il pallone ha smesso di rotolare e il nostro calcio continua a litigare su tutto, tra illusioni e conti da salvare, dai calendari farlocchi ai tagli ipotizzati agli stipendi, pensiamo che questo sia un segnale significativo:- quindi per estensione la casa di tutti noi tifosi italiani -. Ora siamo qui a registrare l’utilizzo dello stadio in un contesto sociale tutto nuovo, nella speranza che gli stadi tornino presto ad essere templi dove si celebra la religione del calcio.