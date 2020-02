La paura per il possibile contagio da Coronavirus comprende non solo le persone, ma anche le società calcistiche. E' il caso della Sampdoria, che in queste ore ha varato una sua normativa interna per prevenire e arginare il diffondersi del virus. Domani infatti i blucerchiati si ritroveranno a Bogliasco, e contestualmente scatterà un protocollo di sicurezza.



Stando a Il Secolo XIX a tutti gli stipendiati della Sampdoria (calciatori, ma anche magazzinieri e dipendenti) sarebbe stato imposto di seguire pedisequamente i 12 punti elencati dalla FMSI, e dovranno ​denunciare eventuali contatto, in prima persona o di familiari, con soggetti in quarantena o provenienti da Paesi a rischio.