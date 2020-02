Samuel Eto'o si può considerare una meteora nella storia della Sampdoria. L'attaccante camerunense rimase a Genova soltanto sei mesi, dopo essere stato corteggiato a lungo dal presidente Massimo Ferrero, particolarmente desideroso di portarlo in Liguria. All'epoca Eto'o arrivò carico di aspettative, e per convincerlo si parlò addirittura di un film sulla sua vita, prodotto proprio dal Viperetta.



Ieri sera però l'ex Barcellona e Inter, ospite di Sky Sport, ha raccontato un ulteriore retroscena del suo rapporto - per la verità anche burrascoso - con il numero uno della Samp. Parlando della sua possibile carriera da allenatore, Eto' ha svelato un aneddoto: "​Alla Sampdoria Ferrero mi propose di fare l’allenatore-giocatore, ma in quel momento non ero pronto, anche se un anno e mezzo dopo ho ricoperto quel ruolo all’Antalyaspor. Non è una cosa semplice, anche se sono Eto’o" ha concluso l'ex centravanti.