Per il momento, nessun cambiamento per quanto riguarda le organizzazioni organizzate dalla Uefa. Ecco quanto dichiarato dall’ufficio stampa della Confederazione calcistica per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus: “Al momento non vi è alcun cambiamento nelle competizioni organizzate dalla Uefa. Qualora venisse deciso una modifica in qualsiasi competizione, anche di una sola partita, l'Uefa lo comunicherebbe rapidamente” le parole riportate da Sky Sport.



Aulas, presidente del Lione, aveva parlato di possibilità di giocare in campo neutro il ritorno degli ottavi di Champions contro la Juve, ma la Uefa, al momento, non cambierà niente: "L'Uefa prende sul serio la situazione legata al coronavirus. Seguiamo da vicino la situazione e siamo in contatto con l'organizzazione mondiale della sanità e le autorità nazionali riguardo al Covid-19 e il suo sviluppo. L'Uefa sta monitorando le decisioni delle autorità locali che potrebbero avere un impatto sulle proprie competizioni. E siamo in contatto con tutti i club in relazione a questa situazione”.