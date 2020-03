Michela Persico, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, è intervenuta con un video-messaggio a QSVS su Telelombardia e Top Calcio 24, per parlare del momento della coppia dopo il tampone risultato positivo al coronavirus:



"Voglio rassicurare tutti, stiamo bene. Nella sfortuna io e Daniele siamo fortunati. Lui aveva qualche linea di febbre. Un colpo al cuore al momento, non ce l’aspettavamo. Resterà al J Hotel fino a quando un nuovo tampone darà esito negativo a entrambi. Io ero asintomatica anche al momento del tampone. Voglio tranquillizzare coloro i quali sono risultati positivi come noi: se siete asintomatici basterà la Tachipirina in caso di qualche linea di febbre e ovviamente se tutti rispettiamo le regole imposte sarà più breve il tempo che ci metteremo a uscire da questa situazione. Quando tutto questo finirà apprezzeremo ancor di più ogni minimo gesto. Mi rivolgo anche ai giovani: state a casa perché non avere alcun sintomo non significa non avere il virus. Salvate la vostra vita ma soprattutto di coloro, magari più deboli, che corrono il rischio di essere contagiati".