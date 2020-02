Giulia Amodio, compagna di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, dice la sua, su Instagram, sull’emergenza coronavirus e sui supermercati svuotati: “Non capisco il loro problema se c’è gente che vuole avere la dispensa di casa piena, c’è chi è timoroso (e non ci vedo nulla di male) e chi magari per evitare di uscire tutti i giorni fa la scorta settimanale. Boh, ora questo è un problema”.



SU BARBARA D’URSO - Questo, invece, il commento sul serio andato in onda durante il programma di Barbara D’Urso che condannava la psicosi: “Sarei curiosa di andare a casa della D’Urso e aprire la sua credenza”.