Nella giornata di oggi i vertici della FIFA hanno incontrato quelli dell’ECA – Associazione dei Club Europei – e della FIFPro, per discutere di nuove norme da attuare per contrastare le ingenti perdite di denaro che i club stanno riscontrando, in seguito allo stop imposto dal Covid-19. In primo luogo, è stato proposto un taglio del 50% ai salari dei giocatori durante la pausa. Inoltre, le società non potranno rescindere contratti di calciatori o allenatori e si verrà a creare un fondo economico da centinaia di milioni, a cui parteciperanno i giocatori stessi. Infine, è stato nuovamente suggerito un prolungamento della finestra estiva di mercato fino alla fine dell’anno. Lo riporta Fichajes.