23’ ¡¡¡Jugada de VAR!!!! Acude el colegiado del encuentro tras una mano del pucela dentro del área... peeeeero... Cerradooooo, el VAR ESTÁ CERRADO #ComoSiempre #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa pic.twitter.com/r4GvvGP4tM — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

30’ ¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOLLLLL DE ÓSCAR!!!!!! ¡Cómo remató @oscararnaiz10! El defensor visitante le dio la distancia social necesaria y no se lo pensó para poner el balón en la escuadra 1-0 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa pic.twitter.com/0wa7mQtHP6 — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

49' Gol del Real Valladolid. Disparo de Enes Ünal desde su casa que empata el encuentro. 1-1 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

53’ Gol anulado al Real Valladolid. Fuera de juego clarísimo, el delantero se estaba echando la siesta. 1-1 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

75’ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOL DE CARRILLO!!!! Jugada de videojuego por banda derecha del Lega, toque laaargo de Bustinza con el y Guido revienta el para mandarla al fondo de las mallas!!!! 2-1 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa pic.twitter.com/dtGei17cgH — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

Il coronavirus ferma i campionati europei, ma non la passione di club e tifosi. E allora ecco la curiosa iniziativa del, che gioca comunque la sfida in programma contro il...Il Leganes ha regalato ai propri tifosi un momento di svago raccontando l'ipotetica partita come se si stesse svolgendo davvero, con tanto di colpi di scena: un rigore con il VAR e gol per il 2-1 finale in favore del club di casa. Un modo simpatico e divertente per far respirare ai tifosi l'aria di un vero campo di calcio, in attesa di tornare a viverlo dal vivo.