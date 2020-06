La pandemiasta cambiando il mondo.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Retroscena in merito al Consiglio dei ministri di ieri sera: secondo Repubblica, è andato in scena un vero e proprio braccio di ferro in merito alla riapertura di discoteche e sport di contatto. Alla fine vince la linea del ministro Speranza: il via è slittato dal 15 giugno al 25 giugno.Giornata importante per: il premier, infatti, verrà ascoltato dai pm di Bergamo in merito alle mancate zone rosse di Nembro e Alzano Lombardo. Intervenuto a Repubblica, il presidente del Consiglio assicura: "No, non temo affatto di finire indagato. Ho agito in scienza e coscienza. Mi sono subito messo doverosamente a disposizione dei magistrati per informarli sulle circostanze di cui sono a conoscenza. Rifarei tutto quello che ho fatto".Numeri alti, altissimi, negli: nella giornata di ieri, in Texas sono stati registrati 2.500 nuovi contagi, in Florida i nuovi casi sono 8.533 in una settimana. La curva dei contagi ha ripreso a salire in 21 stati con meno restrizioni. Alessandro Vespignani, fisico informatico, spiega al Corriere della Sera: "Negli Usa la battaglia sarà ancora più lunga, siamo nel pieno della prima ondata".Rebus: gli organizzatori di alcuni concerti, infatti, stanno rimborsando gli spettatori con alcuni bonus per altri eventi anzichè con somme di denaro. Il ministro dei Beni Culturali,, ha dichiarato: "La ratio della norma è che il voucher valga solo per un concerto dello stesso artista, se questo non si terrà lo spettatore avrà diritto al rimborso. Il Parlamento credo potrà intervenire in conversione per togliere ogni dubbio interpretativo sulla norma". La stessa questione, però, riguarda turismo, mostre, musei, abbonamenti a piscine/palestre.Sono oltre un milione e mezzo i contagi di coronavirus in America Latina. Secondo la Afp, il più colpito è il Brasile (800.000 casi, 40.000 morti). Drammatici i numeri degli ultimi gorni, con i contagi che aumentano di 35.000-50.000 unità ogni giorno.