9.00 Durante la notte, dopo una trattativa fiume, è stato sospeso l’Eurogruppo che deve decidere sulle soluzioni finanziarie (coronabond? Mes?) da adottare per far fronte all’emergenza all’interno dell’Unione Europea). Si riprende oggi.



8.55 Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si scaglia contro l’OMS (l’Organizzazione mondiale della sanità): “Finanziata in larga parte dagli Usa, è troppo legata alle posizioni della Cina. Per fortuna ho respinto il loro invito a tenere aperti i confini alla Cina all’inizio”.



8.50 Ripartiamo dai dati di ieri: in Italia si registrano 135.586 casi di positività, con un numero di morti che ieri ha toccato quota 17.127 nel nostro Paese, e di 82.172 decessi nel mondo.