Non si placa l'in Italia e nel mondo: queste tutte le principali notizie di giornata in merito alla pandemia mondiale.. Alla trasmissione "DiMartedì" di ieri, il ministro Lucia Azzolina ha dichiarato: "I ragazzi torneranno a scuola quando le autorità sanitarie ci diranno che non c'è più pericolo".. Lo ha dettol’assessore lombardo al Welfaresu 7 Gold. "Io spero che i sacrifici di molti e l’atteggiamento consapevole dei lombardi possa essere sufficiente".. I ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze mediche militari hanno ricevuto l'approvazione per lanciare gli studi clinici in fase iniziale del potenziale vaccino a partire da questa settimana. Lo riporta il Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese., con il miglioramento della situazione,- almeno quelle dotate di buoni impianti di aerazione -, per venire incontro alla richiesta della popolazione di tornare a fare sport. Alcuni impianti sportivi a Nanchino, Hangzhou, Changchun, Shanghai e in altre grandi metropoli hanno già ripreso le loro attività. Tutti gli impianti devono comunque osservare delle rigorose misure igienico-sanitarie per essere accessibili: come la disinfezione di tutti gli ambienti, la limitazione del numero di persone, e la misurazione della temperatura corporea di chiunque entri.su scala mondiale. Lo scrive l’agenzia Reuters.