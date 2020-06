La pandemia coronavirus cambia il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.A partire dal prossimo 3 giugno verrano allentate alcune restrizioni attualmente in vigore per l'emergenza coronavirus. Viaggi, mascherine, autocertificazione QUI LA SCHEDA CON I DETTAGLI In un'intervista al Corriere della Sera il Mha parlato delle misure per il turismo contro gli italiani messe in atto negli stati esteri: "Crediamo nello spirito europeo, maCrediamo nella collaborazione ma anche nella reciprocità ed è lo spirito che porterò nei miei viaggi in Germania, Slovenia e Grecia"Il Commissario europeo agli Affari economici,ha commentato così le misure messe in atto dall'Unione Europea per contrastare la crisi economica dovuta al Covid-19:Le misure decise a livello europeo sono prestiti, particolarmente vantaggiosi per Paesi che hanno un tasso di interesse più alto. A uno Stato come l'Italia conviene più che agli altri Paesi. La Commissione ha lavorato molto per togliere a questi strumenti le condizionalità".Nuovo tweet polemico del presidente USA Donald Trump, stavolta non sul Covid-19 ma sui manifestanti per la morta di George Floyd: "Se fossero riusciti a superare la cancellata della Casa Bianca, i manifestanti sarebbero stati accolti dai cani più feroci e dalle armi più minacciose che io abbia mai visto. In quel momento la gente almeno si sarebbe fatta veramente male".La Cina ha riferito 16 nuovi casi di coronavirus, tutti in viaggiatori appena arrivati dall'estero.Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Albertoa proposito della scomparsa del coronavirus, anche il virologo Guido, docente alla Emory University di Atlanta ha voluto dire la sua confermando la stagionalità del virus, sottolineando che il miglioramento in Italia è dovuto principalmente a questo. C’è però un forte rischio: "Una notevole possibilità che l’infezioni ritorni a fine autunno, inizio inverno (direi dicembre)”.Da mercoledì 3 giugno in tutta Italia ci si potrà spostare liberamente all’interno del Paese, maLa conservazione dei dati potrà essere valida per due settimane ed è questa la concessione che il governo farà a quelle regioni che temono una nuova ondata di contagi.Sono questi i numeri aggiornati della Johns Hopkins University con gli Stati Uniti che restano il Paese con il maggior numero di contagi (1.790.191), seguiti da Brasile (514.849) e Russia (405.843).