La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



10.00 La manifestazione del centrodestra. Un’ora dopo il tributo di Mattarella all'Altare della Patria ha preso il via in piazza del Popolo la manifestazione unitaria del centrodestra contro il governo.



9.00 Festa della Repubblica, il presidente della Sergio Mattarella: “Crisi eccezionale, servono unità, responsabilità e coesione. L’eccezionalità della situazione ha determinato difficoltà mai sperimentate nella storia della Repubblica, ponendo a tutti i livelli di governo una continua domanda di unità, responsabilità e coesione. La ricorrenza del 2 giugno coincide quest’anno con un momento particolarmente difficile per il Paese , che si avvia alla ripresa dopo la fase più drammatica dell’emergenza sanitaria da Covid-19”. Il capo dello Stato ha dato il via con un messaggio ai prefetti alle celebrazioni per il 2 giugno. Poi la deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria. Oggi Mattarella sarà a Codogno, città simbolo dell’emergenza Coronavirus.



9.00 Le ultime dal mondo sulla pandemia Covid-19: Brasile, da 6 mila a 30 mila morti in un mese. L'Austria pensa di riaprire all’Italia a metà giugno. In Pakistan 4000 casi di positività in 24 ore.