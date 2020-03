Il coronavirus è una pandemia. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.10,15 - "per fronteggiare l’eventuale dilagare del contagio, adesso siamo quasi a 2.500". Lo ha detto, ad Agorà su Rai3.10.05 - Secondo Il Corriere della Sera,costituito da esperti provenienti da diversi ospedali — specializzati in malattie respiratorie, terapia intensiva e malattie infettive —, che ospita a Prato un gran numero di cinesi radicati da molto tempo.9.50 - In mattinata la Costa Victoria è attraccata al porto di Civitavecchia. Sulla nave da crociera si è registrato un caso di Coronavirus, una passeggera argentina è risultata positiva al Covid-19, ed è sbarcata a Creta. Oltre 1400 le persone a bordo della nave.9.20 -. Lo riferiscono i sindacati e lo scrive l’Adnkronos. Per le ore 12 è stato, intanto, aggiornato l’incontro tra governo e sindacati per arrivare a un’intesa sul perimetro delle aziende essenziali che potranno beneficiare della deroga allo stop dell’attività produttiva previsto dal Dpcm del 22 marzo scorso.9.15 -unper rilanciare la prima economia mondiale, colpita duramente dalla pandemia di coronavirus.9.00 - Attualmente ci sono. Sono le cifre del monitoraggio della Johns Hopkins University. Il numero di morti in Italia (6.820) è più del doppio di quello della provincia di Hubei, Cina (3.160). Anche la Spagna sembra destinata a superare presto il nummero di morti della provincia cinese, fino a ieri erano già 2.991.