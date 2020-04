La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Nella fase 2 molto dovrà cambiare rispetto al passato anche per quanto riguarda i mezzi pubblici.. Si potrà viaggiare soltanto seduti, a posti alternati, anche quando si va in autobus. E nelle stazioni, così come alle fermate, si dovrà rispettare il distanziamento di un metro in fila seguendo percorsi definiti. Ci saranno contapersone o controllori, forse gli stessi autisti, che impediranno l’affollamento.​Cala il numero di morti per Coronavirus a Bergamo: ieri sono stati 39 i morti e all’ospedale Papa Giovanni XXIII il numero dei positivi ricoverati è stato di 298, mentre si era arrivati anche a 500. Lo riporta l’Eco di Bergamo.Il numero di bambini contagiati dal coronavirus potrebbe essere più ampio di quanto attualmente riportato. Un dettaglio messo in evidenza da un nuovo studio pubblicato sul «Journal of Public Health Management and Practice» dall’Università della Florida del Sud (Usf) e dall’Istituto femminile per l’indagine sociale indipendente (Wiise), secondo cui per ogni bimbo che necessita di terapia intensiva per Covid-19, ci sarebbero 2.381 bambini infettati dal virus.Sono 160.917 i decessi nel mondo per Coronavirus, secondo il report della Johns Hopkins University, a fronte di un totale di casi confermati di 2.330.259 . Le persone che risultano guarite sono 598.228.. Così il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Giornale parla della Fase 2, e fa presente - rivolgendosi anche agli organi di informazione - che "nei prossimi giorni saremo in condizione di offrire a tutti gli italiani un piano chiaro e, quindi, informazioni certe".Centinaia di persone hanno protestato in diverse città degli Stati Uniti contro il confinamento dettato dalla pandemia di Covid-19, incoraggiati anche dal presidente Donald Trump, a causa del crescente risentimento della popolazione verso il paralizzante costo economico del confinamento.La Cina potrebbe aver deliberatamente disinformato la comunità internazionale sul coronavirus, o potrebbe aver fatto un errore: così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa rispondendo alla domanda se pensa che la Cina debba pagare delle conseguenze per la pandemia del Covid-19.Sono più di mille i morti per Covid-19, i casi registrati oltre 20mila, secondo i Centri per il controllo delle malattie. Cinquantadue dei 54 Paesi africani hanno contato casi e l'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) ha espresso preoccupazione per l'aumento della trasmissione a livello locale.: modelli dell'Imperial College di Londra ritengono che nello scenario migliore, con "intenso" distanziamento sociale,