La pandemiasta cambiando il mondo.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Intervenuto all'Agi, il presidente del Consiglio,, ha dichiarato: "Gli italiani hanno risposto presente. Ora tocca a noi. Lo Stato c'è, io sono il garante. A chi ha ancora l'attività chiusa dico che, continuando con il senso di responsabilità sin qui dimostrato, in molti territori si potranno anticipare le riaperture già nei prossimi giorni di maggio".Crolla la produzione in Germania: a marzo, la produzione industriale ha subito un -9,2%.Un decreto legge per riportare in carcere i boss mafiosi: è questa la richiesta dopo la scarcerazione di 376 persone nel corso della pandemia Covid-19. Già oggi potrebbe arrivare il Dpcm: intanto, sotto attacco il ministro della giustizia Bonafede.Tra le prossime attività a riaprire potrebbero esserci. Secondo Repubblica, per accedere servirà il certificato medico e la priorità verrà data alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, alle famiglie monoparentali o ai bambini in condizioni di fragilità. I bambini saranno divisi in piccolissimi gruppi: un adulto ogni tre bimbi per la fascia 0-3 anni, uno ogni cinque per la fascia 3-5 anni, un ogni 7 per la fascia 6-10 anni. Ingressi e uscite saranno scaglionati: prima di entrare obbligo di termoscanner.Boom di contagi in Brasile: nelle ultime 24 ore sono 10.300 i nuovi casi, con 614 decessi.Continua il dramma negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore sono 2.073 i morti registrati.Supera quota 263mila il numero dei morti nel mondo a causa del coronavirus. Si tratta di 263.068 casi, di cui 72.812 negli USA. I casi totali, invece, sono 3 milioni e 744.585.