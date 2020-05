La pandemia coronavirus ha cambiato il mondo e Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



8.55 Indice di rischio in Lombardia ora è 2,4. Gli scienziati: "Via libera troppo pericoloso". Toti, presidente Liguria: "Noi accoglieremo i milanesi in Liguria". Sicilia e Sardegna pensano al passaporto sanitario



8.45 Recovery Fund: il piano Marshall è pronto, proposta Ue da 2000 miliardi. Mix di aiuti e prestiti legati a riforme. Il piano Marshall della Commissione europea per risollevare l'economia dell'Unione è pronto. Tutto compreso, riuscirà a mobilitare più di 2.000 miliardi nei prossimi sette anni, cioè più del doppio di un bilancio europeo tradizionale.



8.40 In Brasile altri 1.039 morti, i casi totali di coronavirus sono 400.000



8.30 Scontro tra Trump e Twitter. Il social ha per la prima volta segnalato dei tweet del presidente Usa con l'avviso di 'verificare i fatti' a cui si riferiscono. Trump aveva appena evocato il rischio di frode elettorale in California. Ma secondo Twitter i cinguetti del tycoon "contengono informazioni potenzialmente fuorvianti". Trump parla di "soppressione della libertà di parola" e minaccia di intervenire.