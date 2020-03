Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto a Sky Sport, commentando la possibilità che i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si giochino nonostante la pandemia di coronavirus: "Non esiste una deadline per le Olimpiadi, ma nella testa di chi conosce il nostro mondo si sa che per capire se Tokyo 2020 può svolgersi come da programmi non si può andare oltre l'ultima settimana di maggio o la prima di giugno. La salute viene prima di tutto, deve prevalere il buon senso. Navighiamo a vista. Bach su questo è stato chiaro e trasparente. Le linee guida sono chiare, ma non sappiamo fino a quando, perché non sappiamo quanto durerà l'emergenza sanitaria. Serie A? Ho letto le parole di Gravina e mi sembra un'analisi lucida. Qualche incastro non è ponderabile perché ci sono squadre impegnate nelle coppe e non ci si può sovrapporre, però approvo quanto dice. Se tutto dovesse funzionare, il 3 maggio si dovrebbe ripartire: nella complicazione generale c'è una luce in fondo al tunnel".