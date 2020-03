A Napoli nasce una splendida iniziativa. Dopo il caffè sospeso e la pizza sospesa, ecco arrivare anche la "spesa sospesa".



Le persone, dopo aver ordinato la spesa a domicilio, potranno pagare qualche euro in più per chi ne è bisognoso. In questo modo sarà raccolta la somma economica per donare prodotti alimentari a chi non può permetterseli.



L'iniziativa la lancia la Seconda Municipalità di Napoli. Dopo aver donato c'è bisogno di contattare la Municipalità, ma assolutamente senza recarsi negli uffici.



Invece nella Terza si lavora per produrre dei buoni che le persone bisognose potranno utilizzare per ritirare dei pacchi alimentari.



Diffuso l'elenco dei quartieri che effettuano le consegne a domicilio: Materdei, Forcella, ​Quartieri Spagnoli, Mercato, Piazza del Gesù, Piazza Mazzini, Pignasecca.