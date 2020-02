È stata una serata speciale quella di ieri allo stadio San Paolo di Napoli. È 1-1 il risultato finale contro il Barcellona ed un po' d'amaro in bocca resta. È stata una serata particolare non solo per l'avversario, ma anche per l'atmosfera che si respira per il Coronavirus.



Tanti tifosi con le mascherine al volto con il timore del contagio. C'erano anche diversi asiatici presenti allo stadio per assistere alla sfida.



Uno di questi ha dato vita ad un siparietto molto simpatico. Prima dell'inizio della gara, infatti, si alza e si rivolge a tutti i presenti dicendo: "Non dovete preoccuparvi. Io non ho il coronavirus, non ho niente. Forza Napoli". Da lì sono partiti gli applausi, le ovazioni e anche delle risate da parte delle persone che sono riuscite ad ascoltarlo. Insomma un momento goliardico in giorni di assoluta preoccupazione.