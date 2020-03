Il coronavirus è arrivato anche a Parigi, con la Francia che adotta le stesse misure dell'Italia. Per questo motivo, come successo a Milano, molte persone si sono accalcate nella stazione della capitale per lasciarla. Come scrive Le Parisien, tra quelli che hanno lasciato Parigi c'è anche Neymar, stella del Paris Saint-Germain, che avrebbe fatto ritorno in Brasile. Al momento il PSG smentisce, ma il quotidiano francese ha pochi dubbi.