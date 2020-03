Duecento euro in più - 800 invece di 600 - per 5 milioni e mezzo di lavoratori autonomi, partite Iva, collaboratori, stagionali, artigiani, commercianti, agricoli, lavoratori dello spettacolo. Il governo, nel decreto di aprile, pensa di aumentare l'indennità per le persone ferme a causa del coronavirus. In concreto, l'assegno di marzo resterebbe a 600 (l'Inps aprirà il suo sito alle richieste da mercoledì). Invece l'assegno passerebbe a 800 euro ad aprile e maggio.