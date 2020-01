Primi due casi di Coronavirus in Italia: sono due cinesi in vacanza a Roma, arrivati a Milano il 23 gennaio. I due sono all'ospedale Spallanzani in buone condizioni di salute. Sospesi i voli da e per la Cina. Cessato allarme sulla nave di Civitavecchia. L'Oms: allarme globale.



Steven Zhang e FC Internazionale Milano donano 300mila maschere per uso medico a Wuhan per dare sostegno alla popolazione e alle autorità coinvolte nelle azioni di contrasto all'epidemia di Coronavirus.