Secondo uno studio condotto negli Usa dal Montefiore Health System e dall’Albert Einstein College of Medicine, in collaborazione con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba a Mumbai in India il Covid-19 si rifugia nei testicoli, ecco perché muoiono più uomini. Le ghiandole sessuali maschili - secondo lo studio - costituirebbero una specie di ​«roccaforte​» in cui il virus si rifugia quando è sotto attacco. Una roccaforte che non esiste nelle donne, poiché le ovaie a differenza dei testicoli non presentano la proteina ACE2. Gli studiosi spiegano di aver notato come gli uomini impieghino più tempo a «liberarsi del virus», e che ciò può spiegare "la maggior gravità dei casi per loro".