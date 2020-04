Il calcio dilettantistico rischia il fallimento in Portogallo per l'emergenza coronavirus? Cristiano Ronaldo e la nazionale maggiore scendono in campo. Con una nota ufficiale, la Federcalcio portoghese ha annunciato che CR7, compagni, staff tecnico e dirigenti hanno deciso di rinunciare a metà dei premi per la qualificazione a Euro 2020 e di devolverlo in beneficenza. La donazione andrà a rafforzare il fondo di sostegno creato appositamente dalla Federazione, con l'intenzione di aiutare associazioni regionali e club amatoriali per 4,7 milioni di euro. Il movimento dilettantistico in Portogallo ha definitivamente chiuso la stagione mercoledì scorso, quando la Federazione ha deciso di terminare le competizioni senza designare vincitori.