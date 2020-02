L'allarme Coronovirus coinvolge pure i tifosi della Roma. ​In molti infatti rinunciano a partire in trasferta, in particolare per quella di domani contro il Gent. Il settore ospiti per la gara contro i belgi è andato esaurito in pochi minuti e si attendono poco più di 1000 persone alla Ghelamco Arena. Per colpa della diffusione del Virus però sono stati cancellati molti treni che avrebbero consentito ai tifosi di imbarcarsi dall’aeroporto di Bergamo, che offriva prezzi economici, costringendoli a rinunciare per motivi logistici. Altri supporter eviteranno di partire per paura dei contagi e del rischio di eventuali blocchi aerei al momento di tornare in Italia. Lo riporta il Tempo.