C'è un'Italia che resiste, unita più che mai. Un'Italia che si fa sentire, via social. Messaggi di speranza, disegni, canti e cori contro la paura, da Siena a Napoli, da Milano a Roma, in giro per un Paese che soffre ma non molla. Sono giorni difficili, i numeri dei contagi e dei morti crescono e spaventano, ma ci sono anche quelli, positivi, dei guariti e dei dimessi. Ognuno di noi deve fare la sua parte, restare a casa, limitare le uscite. Solo così si possono evitare nuovi contagi, solo così si possono salvare vite. Resistiamo, ​la notte è più buia subito prima dell'alba.