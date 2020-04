Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l’importante approvazione da parte del Cdm di un nuovo pacchetto economico per fronteggiare l’emergenza coronavirus e tutelare le imprese. Entrerà in vigore solo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Il decreto legge prevede nello specifico:Non è prevista inoltre l’applicazione di sanzioni e interessi e, in più, i versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. In alternativa, è possibile rateizzare fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno 2020.Fissato anche un credito d’imposta sull’acquisto di mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale. Tale disposizione estende quindi “le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro”. Nello specifico include quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), nonché l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori”. Per di più sono compresi detergenti mani e i disinfettanti.Pertanto, il suddetto credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.Il Golden Power è lo scudo normativo atto a evitare che le imprese italiane siano acquistate da capitali stranieri. Il premier ha spiegato a tal proposito: “Attraverso il potenziamento del golden power potremo controllare operazioni societarie e scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, sicurezza. È uno strumento che ci consentirà di intervenire nel caso ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10% all’interno dell’Ue”.