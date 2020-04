Nuove indicazioni dalla UEFA sulla ripresa del calcio dopo lo stop per l'emergenza coronavirus. Con una nota ufficiale, la federazione europea ha fornito un aggiornamento:



"Oggi la UEFA ha incontrato le sue 55 Federazioni affiliate tramite videoconferenza e ha presentato un aggiornamento delle opzioni esaminate dai due gruppi di lavoro creati a metà marzo.



Sono state presentate varie opzioni per il calendario che coprono sia le partite delle competizioni per nazionali, sia quelle dei tornei per club.



E’ stato inoltre discusso il finanziamento delle Associazioni nazionali attraverso il programma UEFA Hat Trick, con la UEFA che ha ribadito il suo impegno a soddisfare i pagamenti nei confronti delle Federazioni affiliate, come previsto.



E’ stata data una forte raccomandazione a portare a termine i massimi campionati nazionali e le coppe, ma alcuni casi speciali – in caso di torneo annullato – saranno discussi una volta che saranno state sviluppate le linee guida relative alla partecipazione alle competizioni europee. Eventuali decisioni su questi argomenti saranno annunciate dopo il Comitato Esecutivo UEFA giovedì".