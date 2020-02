Attraverso un comunicato ufficiale è arrivata la decisione di rinviare l'intera giornata del campionato Primavera in programma nel prossimo weekend in seguito all'emergenza Coronavirus. La data del recupero è già stata individuato in sabato 11 aprile.



IL COMUNICATO

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che le gare

della 6ª giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 TIM, in programma

giovedì 27 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 29 febbraio e domenica 1

marzo 2020 si disputino sabato 11 aprile 2020.