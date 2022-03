Ecco il bollettino di oggi, 22 marzo 2022, per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus: si sono registrati 96.365 nuovi casi e 197 morti. Il tasso di positività sale ancora, arrivando al 15%. Ci sono stati più contagi nelle ultime 24 ore rispetto al giorno precedente. La curva dovrebbe essere al 'picco settimanale'. della sua consueta altalena. La tendenza resta in salita. In Lombardia 11.378 nuovi casi e 17 decessi. Milano città: +1.844 contagi.