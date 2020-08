Scopri nella gallery tutte le FOTO di Desiré Cordero!

Joaquinè finalmente in vacanza. L’attaccante dellasi sta godendo un periodo di relax in compagnia della compagna, Desiré. Ibiza è la meta dove la coppia ha deciso di trascorrere giornate all’insegna di mare e riposo.Miss Spagna nel 2014, Desiré pare abbia avuto anche un flirt con Cristiano Ronaldo, ben prima dell’inizio della storia con Correa. Ora è innamoratissima dell’attaccante della Lazio, come testimoniano le immagini postate su Instagram dai due, tra cui un romantico bacio al tramonto in occasione del compleanno dell’argentino.